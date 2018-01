Estudo de células-tronco recebe R$ 10 milhões

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgou o resultado de um edital de R$ 10 milhões para pesquisas com células-tronco embrionárias e adultas - o segundo desde que as pesquisas com células de embriões foram autorizadas, em março de 2005. Quarenta e nove projetos foram contemplados, quase todos no Sul e no Sudeste. O dinheiro é para dois anos de pesquisa. Veja a lista completa de projetos O cientista Luiz Fernando Lima Reis, que foi um dos cinco avaliadores do edital, elogiou a qualidade dos projetos. "As propostas estavam muito melhor estruturadas dessa vez", disse Reis, que é diretor de pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e também participou do julgamento do edital de 2005. "Tivemos uma demanda qualificada significativamente maior." Segundo ele, 148 projetos foram submetidos. Reis elogiou também o fato de haver um misto de projetos de ciência básica e aplicada, envolvendo desde experimentos in vitro ou com animais até ensaios pré-clínicos com seres humanos. A lista divulgada pelo CNPq não inclui descrição dos projetos. Numa primeira avaliação, nota-se a ausência de alguns nomes conhecidos da área. Entre eles, o do neurocientista Stevens Rehen, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos mais experientes no tema no País. Rehen disse que aguarda receber o parecer do comitê avaliador para saber porque a proposta foi negada. O projeto previa o desenvolvimento de novas linhagens de células-tronco humanas e o uso delas no estudo da doença de Parkinson, com camundongos. "Curiosamente, estou fornecendo células para três projetos que foram aprovados", disse. Outro ausente da lista é o cientista Luiz Eugênio Mello, da Universidade Federal de São Paulo. Ele criticou o fato de as regras do edital terem mudado na última hora. Inicialmente, seria apenas para estudos com células-tronco humanas, mas, a poucos dias do prazo final, foi aberto para células de origem animal - o que pode ter prejudicado a competitividade de projetos apresentados apenas com células humanas.