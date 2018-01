Comer carne vermelha pode aumentar o risco de desenvolvimento do tipo mais comum de câncer de rim, enquanto a ingestão de vegetais favorece um efeito protetor, concluiu estudo liderado por Nabih R. Asal, da Universidade da Flórida, e publicado no Journal of the American Dietetic Association. A pesquisa também associou o consumo excessivo de pão branco e de batata ao risco de tumor renal.