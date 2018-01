Alguns bairros da zona norte do Rio, como Coelho Neto e Ilha do Governador, estão com taxas de infestação por larvas do mosquito da dengue superiores a 4%, o que indica alto risco de epidemia, mostra o Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes Aegypti. Bairros de elite, como Ipanema e Barra da Tijuca, têm índices que, segundo a OMS, definem estado de alerta: entre 1% e 2%.