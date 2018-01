Estudo abre caminho para tratar ansiedade

Pesquisa publicada no Journal of Neuroscience aponta ligação entre uma substância química do cérebro - o fator de crescimento de fibroblasto 2 (FGF2)-e a predisposição genética à ansiedade. Segundo o estudo, ratos criados para ser altamente ansiosos possuiam no cérebro níveis muito baixos de FGF2. Quando se melhorou as condições de vida desses animais, os níveis da substância aumentaram e ele ficaram menos ansiosos.