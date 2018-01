Estudantes poderão disputar o Ecogerma

Vão até 20 de fevereiro as inscrições para o Prêmio Ecogerma 2009,que visa incentivar o público infanto-juvenil a pensar sobre temas ligados à sustentabilidade. Com o tema "Como será o mundo em 2050?", a premiação é uma iniciativa da Câmara Brasil-Alemanha. Os vencedores universitários ganharão uma viagem para Berlim, e os premiados nas demais categorias receberão um vale-livro no valor de R$500. As fichas estão no site (www.ecogerma.com.br).