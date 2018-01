Estudantes paulistas ganharão três livros

Até o fim do ano, 3,3 milhões de estudantes de 5ª a 8ª série e do ensino médio da rede estadual paulista ganharão três livros infanto-juvenis de escritores brasileiros. A Secretaria de Estado da Educação investirá R$ 67 milhões no projeto. Além dos livros, os alunos receberão um atlas geográfico e um dicionário, que será entregue no próximo ano. Estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio receberão também dicionários bilíngües.