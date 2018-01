Estudantes ficam sem aula por falta de professores

Alunos sem aula por falta de professores e repetência que gera distorção da idade do estudante em relação à série que ele deveria estar cursando são exemplos dos tipos de problema enfrentados na rede de ensino público da Baixada Santista, apontada como a região menos eficiente do Estado. Em visita à escola Primeiro de Maio, no Jardim Boa Esperança, no Guarujá (a cerca de 90 km de São Paulo), a reportagem do Estado constatou diversas salas vazias em horário de aula na semana passada. Sem professores, os alunos haviam sido dispensados. O secretário da Educação da cidade, Mohamad Abdul Rahim, que é doutor em Psicologia da Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e cunhado do prefeito Farid Madi (PDT), diz que foi preciso aumentar o investimento para reorganizar os alunos, que antes estudavam em período intermediário. Agora, segundo ele, há apenas duas escolas com esse período. "Nós pegamos uma rede onde a distribuição dos alunos nas escolas era muito desorganizada. Mais da metade deles estudava em escolas com período intermediário." Em 2005, o Guarujá investiu R$ 81 milhões em educação, com gasto mensal médio de R$ 225,57 por aluno. Em 2006 e 2007, a verba da pasta foi de R$ 86 milhões e 91 milhões, respectivamente. Rahim afirma que parte da verba foi destinada à melhoria da merenda, além da aquisição de uniforme e material. Diretor da ONG Grubas, que há dez anos trabalha pela valorização da educação na Baixada Santista, Geraldo Roberto Pereira de Carvalho destaca a distorção idade-série como principal problema da rede pública na região. Mestre em Educação pela USP, Carvalho diz que é preciso que as crianças estudem nas séries corretas, garantindo a aprendizagem e implantando programas de aceleração do aprendizado. RECONHECIMENTO Em Santos, a falta de valorização dos professores é apontada como uma deficiência. Uma diretora de escola que há quase 20 anos trabalha na rede critica esse ponto. "O maior problema é conseguir professor. Os alunos vivem sem aulas. As professoras são sempre substitutas e em educação tudo leva muito tempo, mas isso só pode ser feito por pessoas efetivas e que se dispõem a ganhar a miséria que estamos ganhando", afirma ela, que preferiu não se identificar. De acordo com a Secretaria da Educação de Santos, foram investidos R$ 143 milhões na rede, que atendia 32 mil alunos em 2005. Em 2006, o investimento foi de R$ 165,8 milhões, com a rede sendo ampliada para 42 mil alunos com a implantação do ensino de nove anos. Em 2007, a verba foi de R$ 181,9 milhões. A secretária da Educação, Suely Maia, diz que a qualidade da educação no município melhorou de 2005 a 2007.