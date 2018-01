Estudantes de Medicina da USP ganham simuladores de cirurgia

O governador José Serra inaugurou ontem, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), um Centro de Ensino e Pesquisa em Cirurgia.Avaliada em R$ 1,6 milhão, a unidade de ensino foi construída com o auxílio de doações de um grupo de empresários, como o banqueiro Joseph Safra. A Fundação Faculdade de Medicina desembolsou R$ 300 mil. Batizado de Vicky Safra, o centro está equipado com quatro arenas cirúrgicas e dois simuladores que permitem a realização de procedimentos virtuais criados por programas de computador. Em um monitor, todas as etapas das intervenções abdominais são reproduzidas em imagens tridimensionais. Além disso, o equipamento registra e corrige os erros cometidos pelo médico, o que permite o acompanhamento de sua evolução. A estrutura permite o treinamento de intervenções minimamente invasivas e o aprendizado das técnicas sem a presença de pacientes, com o uso dos simuladores. "É um avanço muito grande, com isso poderemos treinar, com muito mais efetividade e garantia, os novos médicos", disse Serra. Segundo o professor do departamento de Urologia da faculdade, Miguel Srougi, o novo centro de treinamento permitirá uma melhor qualificação dos futuros cirurgiões. Outro avanço é a menor exposição de pacientes que procuram o sistema público de saúde a um profissional ainda não completamente capacitado. "Se eu não deixo alguém menos experiente me operar, porque deveria deixar um paciente que me confiou sua saúde?", disse Srougi. Para ele, sem a contribuição de empresários para a construção do centro, dificilmente o projeto teria se concretizado. "É um exemplo de como a sociedade pode se ajudar quando participa", afirmou. "Minha esperança é que essa experiência possa se repetir em outras universidades." AVALIAÇÃO Sobre a área da saúde, o governador José Serra afirmou ver avanços inegáveis conquistados nos últimos anos, como a queda dos índices de mortalidade infantil em praticamente todo o País. Em Estados como São Paulo e Santa Catarina, a queda foi ainda maior. Para o governador, o sistema público de saúde é mal avaliado pelas pessoas que dele não fazem uso. "O Sistema Único de Saúde (SUS) tem avaliação pior para aqueles que não são atendidos por ele'''', disse.