Estudantes da Universidade de São Paulo (USP) decidiram em assembleia anteontem fazer uma paralisação na terça-feira, mesmo dia em que está marcado um protesto de professores por reajuste salarial. No mesmo dia, eles farão uma manifestação em frente ao prédio da Fuvest, por discordarem das mudanças anunciadas no vestibular. A reitoria da instituição continua bloqueada por representantes do sindicato dos funcionários.