Um grupo de estudantes de ensino médio do colégio técnico Eniac, em Guarulhos, e da Escola Estadual Waldemar Salgado, em Santa Branca, no Vale do Paraíba, vão representar o Brasil no VEX Robotics Competition, prova mundial de robótica que reunirá em Dallas, no Texas (Estados Unidos), em maio, 300 grupos de estudantes de vários países. Ambas as escolas já participaram de competições no exterior.