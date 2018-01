Estressados da semana

O rabino Henry Sobel foi acusado de furtar umas gravatas em uma loja da Louis Vuitton nos Estados Unidos. Quando indagado pela polícia, Sobel negou que tivesse ido à loja mas disse que pagaria o valor dos acessórios, estimados em US$ 680. Mesmo assim, acabou na prisão e teve de pagar fiança para sair. Se for verdade essa história, lembra a Winona Ryder, não é? É hora de aprofundar os estudos da cabala. William, o filho bonito de Diana e Charles, apareceu todo faceiro em uma foto com umas brasileiras. Detalhe para a mão do príncipe, que repousava em cima do seio de uma das garotas. Sugerimos que o príncipe vire adepto dos chás (se ele for como o irmão, já devia ter tomado um pint a mais) e, para a espert...para a garota, só reflexão. Nada engraçado o treinador ucraniano Mikhayl Zubkov, que encheu a filha, a nadadora Kateryna Zubkova, de porrada. Zubkova garante que não vai mais repetir, mas Kateryna deveria tomar cuidado. Já o monstrengo deve fazer uma terapia com pedras. Tomara que a terapeuta seja feminista!