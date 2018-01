Estressados da semana

O jogador brasileiro Adriano, da Inter de Milão, deu vexame em uma boate. O ?lorde? brigou com um jogador de basquete no meio de uma discoteca italiana. Agora, a diretoria do time de futebol quer vender Adriano no final da temporada - acham que o moço só quer saber de badalar. Que tal fazer isso em um retiro zen? Além de ter perdido o namorado, Luana pode ter perdido trabalho. Cotada para ser uma das protagonistas da versão nacional de Desperate Housewives, da Rede TV!, a luná...Luana teria pedido R$ 470 mil mensais de salário e ouvido um não de resposta. Luana, a viagem para Santiago de Compostela (aquela que vai fazer você reencontrar a humildade perdida) custa menos, gata. Beijo, me bipa! Rogério Ceni virou o centro das atenções - no mau sentido - depois de perder um pênalti no jogo dessa quarta-feira, do São Paulo contra o mexicano Necaxa. Pudera! O tricolor perdeu uma invencibilidade de 29 jogos. Ceni, que tal uma ioga antes de entrar no campo? As posições podem até te ajudar a se esticar mais.