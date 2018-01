Estressados da semana

Gilberto Braga é um dos melhores novelistas do País, mas o povo não estava muito interessado nisso quando Paraíso Tropical estreou. O primeiro capítulo da novela conquistou apenas 40 pontos de audiência, 10 a menos do que Páginas da Vida. Recomendamos banhos de sal grosso e plantas contra o mau-olhado. Boa sorte! Bush mobilizou 4 mil seguranças em sua visita ao Brasil. A mega operação incluiu também helicópteros com câmeras, carros da comitiva, atiradores de elite com fuzis, exército, etc. Tudo isso porque os organizadores - e o presidente dos EUA - não conseguem relaxar. Será que ele consegue dispensar os seguranças e passar em um templo budista? O campeão olímpico Rodrigo Pessoa e Doda (o marido da Athina Onassis) discordam do critério de fazer seletivas pro Pan no Brasil - queriam que as provas européias fossem consideradas. Mas eles até têm uma razão: dá muito trabalho fazer os cavalinhos atravessarem o oceano em um contêiner. Como eles já estão ali na hípica, indicamos uma equoterapia.