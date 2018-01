Estressados da semana

>>Carolina Ferraz, no melhor estilo ?celebridade de terceiro mundo? - que se incomoda com os fotógrafos e não sabe se promover em cima dos pitis -, quer processar umas revistas que a fotografaram beijando o Gianecchini. Qualquer mortal mandaria fazer uma camiseta com a tal foto, mas para a Carolina, indicamos um retiro espiritual para esquecer o caso. >>Rodrigo Santoro poderia se acostumar com os flashes, inclusive os das câmeras dos fãs. No show do Coldplay, por exemplo, o fofo ficou irritado quando os fãs começaram a demonstrar seu carinho e até pediu para que os seguranças o protegessem. Que tal uma terapia do abraço, para perder essa gastura com a multidão? A gente tá aqui! >>Leão poderia ter seu apelido mudado para o de outro animal, que tal? O técnico continua sendo grosseiro e mal educado, orgulhoso. Não sabe pedir desculpas nunca. Bom, temos certeza que ele nunca tentou a terapia com cavalos. Ele poderia aprender muita coisa sobre elegância com aqueles animais magníficos. Fica aí a nossa sugestão.