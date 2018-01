Estressados da semana

O prefeito Gilberto Kassab quer tirar as placas da cidade, mas que tal colocar uma imagem do Dalai Lama no gabinete? Talvez ele não volte a ficar nervoso como estava na segunda-feira, quando expulsou aos gritos um manifestante em um posto de saúde. E, na próxima campanha, em vez de usar aquelas musiquinhas horrorosas, ele poderia colocar uns mantras. - Dunga ficou inconformado com a primeira derrota da Seleção Brasileira sob o comando dele. Mas o técnico, que viu o time perder de 2 a 0 para Portugal, não recebeu críticas só por seu trabalho, mas também por seu gosto para roupas. Duas coisas para ele: sal grosso e um espelho. - Daniella Cicarelli teve um motivo real para se estressar. Um blog gringo usou uma foto da linda para ilustrar matéria sobre prostituição no Brasil. Depois, pediram desculpas para ela dizendo que era só uma piada de mau gosto. Tenta relaxar, Dani. Que tal uma hidroterapia? Vê se faz em uma piscina, tá?