Estressados da semana

Paris Hilton decidiu que não vai ficar mais com o roqueiro do Blink-182, Travis Barker, porque, segundo Paris, a aparência do rapaz não é saudável. Uma regressão serviria para a socialite buscar em outras vidas a sua fixação (de gosto duvidoso) por beleza. - Fotos da atriz Lindsay Lohan revelam ferimentos nos punhos, que foram interpretados como práticas de autoflagelação. Para Lindsay, só terapia não basta; florais de Bach podem ser mais eficazes. - Os atores Ângelo Paes Leme e Marcelo Serrado terminaram de lavar a roupa suja na festa da novela ?Vidas Opostas?, da Record. Paes Leme já causou muitas confusões; o melhor que ele tem a fazer é tomar um chá de sumiço.