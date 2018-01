Estressados da semana

>>Angélica e Luciano Huck foram assistir ao Cirque du Soleil no Barra Shopping. O problema é que Angélica errou no figurino ? trajava um minivestido. Como de praxe, um dos palhaços do grupo a intimou para uma brincadeira. Ela relutou, mas não conseguiu evitar o desconforto de ser carregada no colo, o que a deixou literalmente de pernas para o ar. Neste caso, a melhor opção é se prevenir saindo sempre com um shortinho ? e fazendo muito alongamento... >>A atriz Kate Beckinsale ficou indignada com um paparazzo que a seguia enquanto ela se exercitava, em Nova Iorque. Kate tentou despistá-lo entrando em uma loja de conveniência. Depois que percebeu que ele não a deixaria em paz, saiu do local enfurecida e começou a brigar com o rapaz. Se ela quer se poupar, é mais fácil montar uma academia particular, pagar um personal e meditar muito. >>Déborah Secco perdeu o concorrido posto de namorada do vocalista Falcão depois de dois anos e meio de namoro. Foi a assessoria da atriz que confirmou o ocorrido, justificando que o término foi resultado da falta de tempo dos dois pombinhos. Assim que ela tirar o pé da jaca, pode dar uma bisbilhotada na agenda do ex, para averiguar se ele poderá tirar uns dias de férias com ela num spa. Porque, neste caso, o tempo não poderá mais ser o argumento. >>Britney Spears achou que ia sair ilesa do casamento com Kevin Federline, mas se enganou. O ex entrou com uma ação na Justiça pedindo a custódia dos dois filhos, Sean Preston e James Jayden, além de exigir uma ?ajuda de custo?. O que resta à cantora é passar seus pretendentes na peneira antes de colocar a aliança ? e uma boa massagem com pedras.