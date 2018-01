Estréia hoje o site do Paladar

Você já deve estar com água na boca: os vencedores dos melhores pratos da cidade serão conhecidos amanhã, quando circula a edição do 3.º Prêmio Paladar. Mas enquanto você aguarda pelo caderno especial com todos os vencedores, pode matar sua fome de informações de outra maneira. É pelo site do Paladar, que acaba de estrear na internet. Coloque entre seus favoritos: www.estadao.com.br/paladar Com muitas notícias, blogs, receitas, dicas sobre vinhos, informações sobre chefs e restaurantes, o site traz, além das matérias da edição impressa, um conteúdo exclusivo, bem ao gosto dos aficionados por gastronomia e bebidas, sem contar o apurado visual. A informação está estruturada em sete canais: Reportagens, Receitas, Restaurantes, Vinhos, Chefs, Vídeos, Blogs. Os leitores também poderão participar, com suas receitas e, futuramente, com a seção Meu Paladar - onde o usuário poderá organizar suas contribuições, comentários e reportagens prediletas. Os blogs, vale destacar, vão incluir inicialmente o já tradicional O negócio é passar bem, de Saul Galvão, e duas novidades: o blog da redação, com muita informação, e do jornalista Luiz Horta, com vinhos e harmonizações. Hoje, um evento marca de forma inaugural a chegada do Paladar à rede: a festa do prêmio será transmitida ao vivo, diretamente do hotel Grand Hyatt, pela TV Estadão. A apresentação fica a cargo do ator Dan Stulbach. A solenidade, com presença dos chefs mais importantes de São Paulo, poderá ser vista pela internet a partir das 21 horas.