Estátua de imperador romano é desenterrada

Arqueólogos belgas encontraram na Turquia - na antiga cidade romana de Sagalassos, sul do país - uma estátua gigantesca do imperador Marco Aurélio, que governou Roma entre os anos de 161 e 180 da nossa era. A peça integra um grupo de estátuas de vários membros da dinastia Antonina. Estima-se que as peças tinham uma altura entre quatro e cinco metros. Somente a cabeça de Marco Aurélio mede 80 centímetros e pesa 350 quilos. Já foram encontradas partes das estátuas do imperador Adriano e da imperatriz Faustina.