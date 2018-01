Estados criam rede de estímulo à pesquisa

Os Estados do Pará, Maranhão, Amazonas, Acre e Tocantins lançaram, no início deste mês, a Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Biocosméticos (Redebio), para estimular estudos relacionados a recursos naturais e desenvolvimento de produtos biocosméticos e fitoterápicos. A organização vai articular empresas e comunidades para promover transferência de tecnologia e ideias para o setor produtivo. A etapa inicial do projeto, nos primeiros dois anos, vai contar com investimentos da ordem de R$ 7,2 milhões. O dinheiro será destinado a pesquisas sobre a aplicação industrial da castanha do Pará, do babaçu, da andiroba e da copaíba. Exemplos de espécies agrícolas cultivadas, geralmente, por comunidades tradicionais. O projeto envolve as Fundações de Amparo à Pesquisa do Pará, Amazonas e Maranhão, além da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Tocantins e da Fundação de Tecnologia do Acre. Cada ação deverá envolver, pelo menos, três Estados.