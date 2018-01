A Secretaria da Saúde do Paraná anunciou que cirurgias não emergenciais que precisem de leitos de UTI estão suspensas por 30 dias. O objetivo é reservar leitos para atender pacientes com doenças respiratórias graves, entre elas a gripe suína. As escolas públicas e particulares do Estado tiveram o início das aulas adiado para o dia 17.