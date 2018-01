Estado seleciona 12 mil coordenadores

A Secretaria de Estado da Educação abre em 7 de fevereiro um processo de seleção para transformar 12 mil professores em professores-coordenadores. Esses profissionais, que atuarão já neste ano em todas as escolas estaduais, trabalharão como gestores das mudanças anunciadas em 2007 pela pasta. Eles serão responsáveis, por exemplo, por planejar como as escolas cumprirão as metas de desempenho e como elevar o nível de aprendizado dos alunos. A bibliografia que servirá de base para a prova está disponível no site www.educacao.sp.gov.br.