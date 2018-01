''Estado'' lança projeto de educação

O Grupo Estado lança amanhã o projeto ?.edu?, uma iniciativa editorial multimídia totalmente voltada para a educação, ampliando ainda mais a sua cobertura da área. A estreia será com o caderno mensal ?.edu?, que circulará na edição desta quinta-feira dos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde. O projeto, que vem sendo desenvolvido desde o início do ano, compreende também um site e dossiês na editoria Vida&. Na edição de lançamento, a matéria de capa trata das oportunidades abertas para estudantes e profissionais já formados pela economia verde. No cardápio ainda, reportagens de serviço, comportamento, artigos, debates e enquetes. Mais do que isso, porém, o objetivo do Estadão.edu é estimular estudantes e profissionais em início de carreira a perceber oportunidades e encarar desafios. Como lembra em artigo o cientista brasileiro Alysson Muotri, pesquisador da Universidade da Califórnia, "eles fazem parte da geração que será responsável pelas grandes descobertas científicas, principalmente na área de células-tronco e medicina regenerativa". Com o Estadão.edu, o Grupo Estado amplia o leque de produtos de educação, área considerada prioritária na sua produção jornalística. Nas edições impressas diárias, o carro chefe do investimento no setor é a editoria Vida&, que inovou na imprensa brasileira ao reservar espaço fixo para educação. A iniciativa lhe valeu o Prêmio Ayrton Senna - Destaque Educação, concedido pela Fundação Ayrton Senna em 2008 para a melhor cobertura entre todos os veículos. Este ano, Vida& ampliou o sua atuação. Tem publicado dossiês e cadernos especiais sobre temas relevantes da área, como a divulgação do desempenho das escolas públicas paulistas no Idesp, índice do governo do Estado que orientou o pagamento de bônus aos professores, e, na edição de hoje, o desempenho das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A internet é o item que completa o portfólio de produtos de educação do Grupo Estado. O conteúdo de Vida& já é um dos destaques do portal do Estadão, ao lado de blogs de jornalistas especializados, como Renata Cafardo e David Moysés. DEBATE O Estadão.edu também terá espaço privilegiado na web. A partir de amanhã, além das matérias do suplemento mensal, os internautas terão acesso a conteúdos exclusivos. Entre eles, a íntegra de um debate realizado no estúdio da TV Estadão com estudantes de Direito sobre o perfil da formação oferecida pelos cursos. O internauta poderá votar na argumentação que lhe parecer mais convincente. Também exclusiva do portal é uma entrevista na qual o secretário estadual da Educação, Paulo Renato Souza, critica a proposta do governo federal de transformar o Enem em vestibular nacional. O secretário fez ainda reflexão sobre formação profissional. Para ele, estudantes devem optar por áreas que lhes deem uma base abrangente.