''Estado'' lança o 1º volume da ''Coleção Gourmet Paladar''

A Coleção Gourmet Paladar chega às bancas de todo o País hoje com receitas sofisticadas e fáceis de fazer, além de apresentação em formato inovador. Encadernada em forma de "leques", a publicação tem 17 volumes ilustrados, cada um deles dedicado a um tema culinário. A coleção será vendida nas bancas e estará disponível também nas livrarias. Os novos volumes serão apresentados sempre aos domingos. Há pacotes com descontos especiais para assinantes. O primeiro volume será gratuito para os assinantes e deverá ser solicitado por telefone. É possível também comprar a coleção pela internet e pelo telefone (mais informações nesta página). A cada semana a publicação oferece um festival com 36 receitas de entradas, pratos e sobremesas. Três volumes são dedicados a bebidas com os temas: coquetéis, sucos e bebidas saudáveis. Original da Inglaterra, a coleção foi especialmente adaptada para o leitor do Paladar. Todas as receitas foram testadas, sob supervisão da equipe. Para facilitar o planejamento de quem vai cozinhar, produtos dificilmente encontrados no Brasil foram trocados por ingredientes locais. O último leque, que sairá em novembro, foi desenvolvido com exclusividade para a coleção e traz receitas da culinária brasileira. Hoje o tema é Comida Light, com pratos de sopas, grelhados, saladas e sobremesas. As receitas são apresentadas em lâminas - cada uma traz a receita com foto colorida, lista de ingredientes que você vai precisar, e modo de preparo com explicações claras. Com o primeiro volume, o leitor leva um estojo especial para guardar a coleção.