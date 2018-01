''Estado'' lança hoje o 1º volume da ''Enciclopédia''

O Estado lança hoje, em parceria com a editora Moderna, o primeiro volume da Enciclopédia do Estudante, uma coleção destinada, principalmente, a alunos de 5ª a 8ª séries e do ensino médio. Em 20 volumes de capa dura e papel especial serão abordados temas ligados à grade curricular dos estudantes brasileiros, como física, matemática, língua portuguesa, filosofia e história. Hoje, o livro trata de Ecologia. Poderá ser comprado nas bancas pelo preço especial de R$ 9,90. As próximas edições custarão R$ 15,90 cada exemplar. Semanalmente será lançado um volume diferente (veja os temas e datas ao lado). Com o tema Ecologia será abordado, por exemplo, o funcionamento da biosfera, estudos sobre os ecossistemas, além de discussões de assuntos atuais, como a produção de biocombustíveis e outras fontes de energia limpa, o aquecimento global e os modos de combatê-lo, reciclagem e biopirataria. Em cada volume, a informação dos textos centrais aparece sempre complementada por mapas, esquemas e ilustrações, além de quadros explicativos do tipo: "Você sabia?", "Saiba mais" ou "Faça assim", que esclarecem as coordenadas das investigações principais. EM DUAS ETAPAS Matemática, o tema da próxima semana, será abordada em dois volumes. O primeiro tem o objetivo de desmistificar a ciência numérica. A linguagem utilizada pela enciclopédia pretende diminuir a resistência dos estudantes à disciplina, relacionando a teoria com a prática. Curiosidades e histórias aparecem em todas as páginas - como o cálculo do ângulo de ataque de um avião -, tornando a pesquisa mais prazerosa. A primeira parte do livro traz os números racionais e irracionais, decimais e reais, frações, logaritmo, regra de três, porcentagem, juros e unidades de medida. A segunda é dedicada à álgebra e à resolução de equações de primeiro e segundo grau. O apêndice apresenta técnicas e estratégias para resolver problemas. Um glossário de termos matemáticos, no fim do livro, facilita a leitura e compreensão dos temas sugeridos. Um segundo volume sobre matemática, que será lançado no dia 14 de setembro, explica a geometria e a estatística. PRÊMIO A Enciclopédia do Estudante foi publicada pela primeira vez em 2005 pelo jornal espanhol El País. Desde então, vendeu mais de 7 milhões de cópias na Espanha e em outros dez países da América Latina. Em 2006, a obra recebeu o Worlddidac Award, prêmio concedido a cada dois anos pela Worlddidac Foundation (Suíça) para os melhores materiais educacionais e pedagógicos do mundo. Para ser lançada no Brasil, a coleção foi completamente adaptada. Tem quatro volumes a mais do que a coleção do El País, com 16 livros. Os volumes de gramática, literatura em língua portuguesa e geografia e história do Brasil foram totalmente produzidos no País. "Eu e outras duas professoras pesquisamos ostensivamente o índice do livro, isto é, o que entraria na publicação. Lemos estudos muito confiáveis, buscamos pesquisas recentes, fomos atrás de todos os detalhes", conta a especialista em geofísica Silvia Helena Camargo Madeira, que ajudou a escrever os textos que tratam de geografia do Brasil. ATUALIDADES No volume de geografia, além de informações sobre as diferentes vegetações e climas do País, há mapas de cada Estado, com seus aspectos físicos, populacionais, econômicos e históricos. Traz grande abrangência, assim como o livro de história do Brasil, que começa com a chegada de Pedro Álvares Cabral e vai até os dias atuais, abordando o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006) e o começo do segundo mandato. O escritor Ricardo Lísias, que colaborou na tradução da edição de literatura universal, acredita que as enciclopédias de papel ainda têm muito tempo de vida. "Apesar de haver enciclopédias online e outras fontes de consulta pela internet, não acho que seja tão confiável quanto uma obra dessas, feita com cuidado e com a ajuda de especialistas", afirma o autor de Duas Praças (ed. Globo). No caso da adaptação da Enciclopédia do Estudante para o Brasil foram convidados 50 professores do ensino fundamental, médio e pré-vestibular, que produziram mais de 1.500 páginas de conteúdo exclusivo. No total são 900 mapas, 5 mil ilustrações e 8,5 mil fotos que ilustram 6,4 mil páginas de pesquisa. "São livros muito ricos, tanto em linguagem quanto em iconografia. Tem fotos e infográficos muitos bons, muito didáticos", diz Silvia Helena. NOVAS NORMAS A linguagem utilizada na coleção está de acordo com as novas normas da reforma ortográfica da língua portuguesa, que começam a vigorar a partir do próximo ano. Já o 12º volume, que trata de filosofia, ganha um destaque a mais com a nova lei que determina a inclusão da disciplina na grade curricular do ensino médio brasileiro.