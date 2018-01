''Estado'' lança ''Coleção Gourmet Paladar''

O Estado lança no próximo domingo a Coleção Gourmet Paladar. Primeiro produto com a marca do caderno de gastronomia publicado às quintas-feiras no jornal, a coleção traz receitas práticas e fáceis de fazer, em formato inovador: 17 "leques" temáticos compostos por 36 lâminas de receitas que serão vendidos todos os domingos com o jornal nas bancas e em pacotes especiais para os assinantes, que receberão o primeiro volume de graça. O tema do primeiro leque é "Comida Light", com receitas de sopas, grelhados, saladas e sobremesas. Em cada lâmina, em papel de alta qualidade, uma receita completa, com foto colorida, lista de ingredientes e, no verso, explicações simples e diretas do passo a passo. O manuseio é prático para planejar as compras e preparar os pratos. Com o primeiro volume, o leitor ganha também um estojo especial para guardar a coleção. Cada leque custará R$ 17,90, mas o primeiro tem preço promocional de lançamento: R$ 9,90. Para os assinantes, além do primeiro volume grátis, haverá desconto de 15% na compra dos outros exemplares. A Coleção Gourmet Paladar foi desenvolvida originalmente pela editora inglesa Octopus. Para publicação no Brasil, todas as receitas foram testadas sob acompanhamento da equipe do Paladar ao longo de dois meses, com adaptação de ingredientes para o mercado brasileiro. Assim, o leitor pode ter a certeza de que o produto segue os padrões de qualidade do caderno Paladar. O último leque, que será vendido em novembro, não consta da coleção original: serão pratos de culinária brasileira, desenvolvido com exclusividade para o Paladar. Os 17 leques contemplam os principais estilos de cozinha: light, italiana, churrasco, vegetariana, cozidos e grelhados, tailandesa, chocolate, mediterrânea, coquetéis, massas, aperitivos culinários, espanhola, bebidas saudáveis, sorvetes, aves, sucos, culinária para crianças e brasileira. "Queremos ampliar a prestação de serviços ao leitor e, para o anunciante, aumentar o alcance da audiência por intermédio do website e de coleções como esta", afirma Odmar Almeida Filho, diretor de Mercado do Grupo Estado. A campanha de lançamento da Coleção Gourmet Paladar entra no ar hoje, em comercial de TV estrelado por Rogério Fasano. Na peça, criada pela agência Artplan, o renomado restaurateur "reclama" que, por ser dono de restaurante, nunca é convidado para comer na casa de amigos, pois todos temem suas críticas. E brinca: espera que, com o lançamento da Coleção pelo Estado, esse problema seja resolvido.