''Estado'' celebra Nossa Senhora na 2.ª-feira

Na segunda-feira, ao meio-dia, será celebrada no auditório do Estado uma missa em louvor à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O celebrante será o padre Gilberto de Oliveira Alves, da Paróquia Santo Antônio do Limão. A tradição começou há 66 anos, quando funcionários levaram uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para colocá-la na empresa. A cerimônia é aberta a diretores, funcionários, colaboradores, ex-funcionários, familiares e a todos os devotos de Nossa Senhora.