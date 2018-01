São Paulo baixou em 97% o total de casos de dengue no 1.º trimestre deste ano: foram 1.297, ante 44.760 no mesmo período de 2007. "Para o combate ao mosquito é necessário trabalho integrado do Ministério da Saúde, Estados e municípios, mas a população tem de ajudar", disse Afonso Viviani, da Superintendência de Controle de Endemias.