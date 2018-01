''Estado'' abre inscrições para debate sobre educação

O Grupo Estado promove na próxima segunda-feira, a partir das 10h30, um debate com a participação do ministro da Educação, Fernando Haddad, e com o secretário estadual Paulo Renato Souza sobre a formação de professores. As pessoas que quiserem participar do evento podem fazer a inscrição gratuitamente pela internet (www.estadao.com.br/debates). Também é possível encaminhar até domingo perguntas pelos e-mails debate@estadao.com.br e vidae@grupoestado.com.br, que serão selecionadas para serem respondidas pelos convidados. Durante o debate, o suplemente de educação do Portal Estadão (www.estadao.com.br/pontoedu) vai transmitir flashes ao vivo. Depois estará disponível também no portal o vídeo com a íntegra. A formação dos professores do ensino básico tem sido um dos gargalos enfrentados nos últimos anos na educação brasileira. O último censo do professor, divulgado na semana passada, mostrou que 17,5% dos docentes atuam sem formação adequada, a maior parte no ensino fundamental (turmas de 1ª a 8ª séries). O Brasil tem cerca de 1,872 milhão de professores no ensino básico.