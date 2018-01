Estudantes do último ano de jornalismo e jornalistas formados em 2007 e 2008 têm prazo até domingo para inscreverem-se no 20º Curso Estado de Jornalismo, programa de extensão universitária promovido pelo Grupo Estado e que será realizado em São Paulo entre 1º de setembro e 4 de dezembro. Mais de 1.700 candidatos já se inscreveram. As inscrições são feitas no portal www.estadao.com.br/talentos.