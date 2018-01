Estação Espacial será usada até 2020

Levar seres humanos a Marte vai exigir pesquisas médicas que só podem ser feitas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês) até 2020, concluiu o comitê presidencial responsável pela revisão do programa de voos espaciais tripulados nos Estados Unidos. A perspectiva excede em cinco anos o previsto pelo orçamento da Nasa. Prolongar a vida da ISS - um projeto de US$ 100 bilhões - foi uma sugestão surpreendente do comitê.REUTERS