Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 10 porções Ingredientes: 1 caixinha de cream cheese 100 g de nozes picadas 5 figos secos 10 damascos secos 10 tâmaras 2 rodelas de abacaxi cristalizado 10 cerejas em calda 10 espetinhos de madeira Preparo: 1. Numa tigela, misture o cream cheese e as nozes picadas. Reserve. 2. Corte os figos ao meio e recheie cada metade com uma pequena porção da mistura de cream cheese com nozes. Recheie também os damascos e as tâmaras. 3. Corte as rodelas de abacaxi em pequenos triângulos e escorra as cerejas. 4. Monte os espetinhos, alternando as frutas. Sirva como entrada. Custo: alto Grau de dificuldade: fácil