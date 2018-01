Espera por atendimento chega a 2h30 em São Paulo

A alta procura por atendimento para casos suspeitos de gripe suína já causa impacto em hospitais privados que ingressaram na rede de referência do Estado de São Paulo nesta semana. Ontem, por volta das 13h30, a espera chegava a 2h30 no pronto-socorro do Hospital Samaritano, em Higienópolis, região central de São Paulo. "Só fiz a ficha e é pelo menos umas duas horas de espera. Vou tomar um lanche. Tem bastante gente com máscara esperando", disse a bancária Fernanda Silveira, de 26 anos. Ela relatava febre, tosse e dor no corpo. Fernanda teve contato com um tio que voltou dos EUA. De acordo com o hospital, desde quarta-feira, quando passou a fazer parte da rede de referência, os atendimentos do pronto-socorro saltaram de 150 para 300 casos por dia. No entanto, apenas quatro pacientes por dia, em média, têm situação bem caracterizada da nova gripe e demandam coleta de secreção para exames. Os demais hospitais particulares que ingressaram oficialmente na rede nesta semana - São Luiz e Nove de Julho - não informaram ontem seus balanços de atendimento. Einstein e Sírio-Libanês já vinham realizando atendimentos. Apesar do reforço, municípios defendem uma ampliação ainda maior da rede de referência. Campinas solicitou à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo a capacitação de outros hospitais da cidade, além do HC da Unicamp. Segundo informou a pasta, uma equipe do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti começou a ser treinada ontem e a unidade deve começar a atender casos suspeitos em breve, assim que receber medicação e material de proteção para os funcionários. Um terceiro hospital, privado, será escolhido. SEM PRESSÃO NEGATIVA O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informaram ontem que não há mais necessidade de que casos graves da gripe sejam internados em quartos com pressão negativa (em que o ar não sai), em razão da verificação da baixa letalidade do vírus. Os órgãos, no entanto, não souberam dizer desde quando a medida é válida. Aqueles pacientes que necessitarem de internações devem ficar em quartos individuais e com boa ventilação. Com a alteração, há uma ampliação das unidades que podem auxiliar no atendimento. Em 2006, o Ministério da Saúde apontou que 40% dos leitos de isolamento (3.325) estavam no SUS e o restante, na rede privada, mas análise de uma amostra apontou que uma minoria tinha infraestrutura adequada, como a pressão negativa. Segundo o presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados, Henrique Salvador, o isolamento exigido hoje é fácil de garantir. "Há como isolar áreas rapidamente para receber pacientes."