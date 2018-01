Especialista passa a tirar dúvidas de leitores no ''Estado''

A partir do dia 25 de janeiro, o acadêmico Evanildo Bechara escreverá uma seção semanal, aos domingos, no Estado para tirar dúvidas de leitores a respeito das mudanças introduzidas pelo acordo ortográfico. As perguntas podem ser encaminhadas por e-mail para o endereço vidae@grupoestado.com.br. O portal www.estadao.com.br mantém um guia com as principais alterações e um teste online de domínio das novas regras. Evanildo Cavalcante Bechara, pernambucano do Recife, é gramático e filólogo. Membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, é professor titular e emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. Desde 2001, ocupa a cadeira n.º 33 da Academia Brasileira de Letras (ABL), na qual é membro da Comissão de Lexicologia e de Lexicografia e o responsável pela aplicação do acordo ortográfico. Segundo a escritora Lygia Fagundes Telles, Bechara conhece "todos os segredos e toda a ambiguidade" do idioma. Ela fez essa declaração na cerimônia de entrega do título Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação 2008, prêmio concedido anualmente pelo Estado e pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) a pessoas que prestaram relevantes serviços à educação.