Espanha libera pílula do dia seguinte sem receita

A pílula do dia seguinte passará em breve a ser vendida sem a necessidade de receita médica nas farmácias espanholas. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde local, Trinidad Jiménez. Segundo ela, o objetivo do governo não é transformar a pílula num método contraceptivo e sim facilitar seu acesso em situações de emergência, reduzindo casos de gravidez não desejada e de aborto. Segundo dados divulgados por Trinidad, o número de abortos na Espanha duplicou entre 1998 e 2007. O governo espanhol estuda um projeto que legaliza totalmente a prática no país, desde que respeitado um determinado prazo da gestação.