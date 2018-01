Uma jovem de 20 anos infectada com o vírus H1N1 morreu ontem em Granada. Ela é a 15.ª morte pela gripe na Espanha. De acordo com o Kuwait, uma jovem mulher morreu também em decorrência da gripe suína poucos dias depois de dar a luz - foi a segunda vítima no país. Houve 1.072 casos da doença na região, mas a maioria foi tratada com sucesso.