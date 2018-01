Espaços de lazer se adaptam

Enquanto escolas prorrogam o período de férias para evitar a proliferação da gripe suína, alguns locais estenderam o período de atividade para os jovens não ficarem ociosos. No parque temático Kick Bola Urbana, no Brooklin, as atividades, que acabariam hoje, terminarão na segunda. A medida foi adotada porque, com o adiamento das aulas, a demanda cresceu 30%. Todos os dias, cerca de 70 jovens passam a tarde no local. A decoradora Sandra Santos Silva, de 36 anos, aprovou. "Fiquei pensando no que daria para fazer com eles (os dois filhos). Agora, passam o dia aqui e não ficam em casa no computador ou no videogame." Além de adiar as atividades, os cuidados com higiene foram reforçados no local, com a colocação de álcool em gel em pontos estratégicos e o uso de luvas cirúrgicas em tempo integral pelos funcionários da cozinha. A limpeza também foi reforçada na Associação Judô Ichikawa, em Embu-Guaçu, onde uma pessoa morreu vítima da doença. Os tatames agora são limpos cinco vezes ao dia e não mais duas, como era habitual. Na Escolinha de Futebol Rivellino Sport Center, o calendário de treinos aos 600 alunos não foi alterado. Mas, a partir da próxima segunda, os alunos farão uma campanha de prevenção contra a doença e os pais serão orientados a deixar em casa os filhos com sintomas da nova gripe. "Se vier alguma norma de algum órgão público determinando a suspensão das aulas, acataremos. Por enquanto lidaremos com a prevenção", disse o coordenador da escolinha, Mario Augusto de Souza. SANTO ANDRÉ Em Santo André, a prefeitura pede hoje aos diretores das escolas particulares que adiem o início do semestre para 17 de agosto, seguindo recomendação do governo estadual. Anteontem, as secretarias de Cultura e Educação da cidade anunciaram a suspensão de atividades e eventos de 1 a 16 de agosto. Cursos, acesso às bibliotecas municipais e aulas em ginásios públicos, por exemplo, estão temporariamente cancelados.