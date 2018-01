Não é só nos dicionários que o Esforço vem antes da Felicidade. Na vida também a Felicidade é conquistada pelo Esforço. Um recém-nascido está mais saciado do que feliz. É como qualquer animal que sacia sua fome, isto é, fica satisfeito fisicamente. Felicidade é quando à satisfação física se agregam a alegria, o estado de ânimo positivo, a tranqüilidade de não estar fazendo mal a ninguém, o prazer de ter contribuído para melhorar o planeta e ter a consciência de que está fazendo o melhor que pode. Um nenê e até mesmo uma criança ainda não têm estes requisitos que pertencem ao seu Esforço pessoal para atingir a Felicidade. Mas você que vai à escola, trabalha, tem parentes, colegas, amigos, conhecidos e que faz parte desta sociedade, do Brasil e da Terra, já sabe do quanto para ser Feliz precisa de um Esforço danado. Se você se prepara, se preserva e previne contra fracassos ? repetência, gravidez indesejada, atos impulsivos destrutivos, usar e abusar das drogas, desperdícios, ?espertezas?, etc. ? você sabe o Esforço e o Custo disto tudo. Grande é a sabedoria daquele em que a sua Felicidade está também no Esforço de tornar os outros mais felizes e deixar para os outros um mundo melhor do que quando o recebeu.