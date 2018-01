A escritora Zélia Gattai, de 91 anos, viúva do também escritor Jorge Amado, recebeu ontem alta do Hospital da Bahia, em Salvador. Ela havia sido internada na quarta, com dores na região lombar e no abdome. Os médicos diagnosticaram anemia aguda, causada por hemorragia. Ela foi submetida a transfusão de sangue. Foi a quinta internação de Zélia neste ano.