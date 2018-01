Escritora Nélida Piñon participa de encontro sobre criação literária em São Paulo

Nélida Piñon Foto: Estadão

A escritora Nélida Piñon, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), bate um papo com os apaixonados por literatura nesta terça-feira, 19, no Sesc Bom Retiro. Ela participa do projeto 'Sempre Um Papo', que completa 30 anos em 2016. Mediado pelo gestor cultural Afonso Borges, o encontro com Nélida vai abordar "a gênese e os segredos da criação literária" a partir das 19h30, com entrada gratuita.

Nélida foi a primeira mulher da História a presidir a ABL, em 1996. Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela estreou com o romance 'Guia-mapa de Gabriel Arcanjo' (1961) e já ganhou prêmios como o Alejandro José Cabassa, da União Brasileira de Escritores, pelo seu livro 'O Pão de Cada Dia' (1997), e o Jabuti por 'Vozes do Deserto' (2005). No âmbito internacional, Nélida chegou a ganhar o prêmio Ibero-Americano de Narrativa Jorge Isaacs, da Colômbia, em 2001, quando a premiação foi entregue pela primeira vez a um autor de língua portuguesa.

O tema do encontro destaca a história da criação literária da escritora, como suas inspirações, acertos e erros, e o seu processo de escrita. Os ingressos precisam ser retirados no Sesc com 1 hora de antecedência.

Serviço

Sempre Um Papo com Nélida Piñon

Dia 19 de julho, terça, às 19h30.

Al. Nothmann,185 - Campos Elíseos.