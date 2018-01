Escolha o recheio

.

Texto: Berenice Santos Guimarães

Preparo e Produção: Tide Nasser

MASSA

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 2 tortas

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento em pó

1 colher (sopa) rasa de açúcar

1 pitada de sal

1/3 de xícara (chá) de manteiga ou margarina

1/3 de xícara (chá) de óleo

1 gema

1/3 de xícara (chá) de leite

Preparo:

1. Numa tigela grande, misture a farinha, o fermento, o açúcar e o sal. Em seguida, faça um buraco no meio e junte a manteiga ou margarina, o óleo e também a gema.

2. Misture com um garfo, apertando os pedaços de manteiga ou margarina.

3. Junte o leite e misture rapidamente. A massa não precisa ficar lisa nem uniforme.

4. Assim que conseguir juntá-la, coloque-a dentro de um saco plástico grande. Deixe este saco na geladeira por cerca de meia hora.

5. Passado este tempo, divida a massa em duas partes iguais. Coloque uma metade entre duas folhas de plástico e abra com um rolo.

6. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com cerca de 20 cm de diâmetro. Faça o mesmo com a outra metade da massa.

7. Fure o fundo das tortas com um garfo e deixe descansar na geladeira por cerca de 15 minutos.

8. Retire da geladeira e asse em forno pré-aquecido a 180°C, por cerca de 20 minutos, até que comece a dourar.

9. Retire do forno, espere esfriar e recheie a gosto. Confira aqui as duas sugestões de recheio.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil

TORTA DE LIMÃO

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

massa doce assada

Recheio:

1 lata de leite condensado

4 colheres (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de raspas de limão

Cobertura:

2 claras

4 colheres (sopa) de açúcar

Preparo:

1. Misture o leite condensado e o suco de limão até obter uma mistura consistente. Não é preciso levar essa mistura ao fogo.

2. Junte as raspas de limão e misture mais um pouco. Espalhe sobre a massa já assada. Reserve.

3. Bata as claras em neve até que fiquem bem firmes. Depois junte o açúcar, aos poucos, sem parar de bater.

4. Com uma espátula, espalhe sobre o recheio de limão. Com uma faca, faça picos sobre toda a torta, para decorá-la.

5. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C, por cerca de 10 minutos, para dourar.

6. Retire do forno, espere amornar e sirva em temperatura ambiente ou, se preferir, leve à geladeira para gelar.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil

TORTA DE MORANGO

Tempo de preparo: 1h30

Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

massa doce assada

1 caixinha de morangos miúdos e bem vermelhinhos

Creme:

250 ml de leite

2 colheres (sopa) de açúcar

1 gema

1 colher (sopa) de maisena

1 colher (sobremesa) rasa de manteiga

1/2 colher (café) de baunilha

1/4 de cálice de rum

Cobertura:

150 ml de água

150 g de açúcar

1/2 caixinha de gelatina de morango (cerca de 25 g)

1 colher (sopa) rasa de maisena

Decoração:

creme chantilly e castanha de caju moída a gosto

Preparo:

1. Numa panela pequena, misture bem o leite, o açúcar, a gema e também a maisena.

2. Em seguida, leve ao fogo médio, mexendo sempre com uma colher de pau, até engrossar esse "mingau".

3. Retire do fogo, misture a manteiga, a baunilha e o rum, e mexa bem. Espere até esfriar.

4. Faça a cobertura. Primeiro, misture a água e o açúcar, e leve ao fogo. Deixe ferver por 5 minutos.

5. Em seguida, junte a gelatina e deixe ferver novamente.

6. Dissolva a maisena em um pouquinho de água fria e junte à calda, deixando ferver até obter uma calda mais consistente. Retire do fogo e espere amornar.

7. Então, é hora de montar a torta: retire a massa da forma e coloque-a num prato bonito.

8. Espalhe o creme frio sobre o fundo da torta já assada. Por cima, disponha os morangos lavados e enxutos, de forma que cubra todo o creme.

9. Depois, com uma colher grande, derrame a cobertura sobre os morangos que foram dispostos em cima da massa. Leve à geladeira por cerca de uma hora.

10. Decore ao redor da torta com creme chantilly e castanha de caju moída.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: trabalhoso