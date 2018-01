Escolas reinventam Dia dos Pais

Novas configurações familiares, como casais separados que compartilham a guarda dos filhos e solteiros que resolvem adotar crianças, têm levado escolas de São Paulo a buscar formas diferentes para marcar o Dia dos Pais, comemorado hoje. Uma das alternativas é o Dia da Família, em que as crianças levam para a escola o familiar que desejarem. "As novas configurações mostram que existe diversidade. O desafio é reunir todas essas diferenças na rubrica ?família?", diz a psicóloga e pesquisadora Anna Paula Uziel, da Universidade Estadual do Rio (Uerj). Para ela, mudanças na sociedade foram muito influenciadas pela entrada da mulher no mercado de trabalho. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2006, cerca de 35% das famílias eram monoparentais - tinham só um dos responsáveis. Esse índice, há dez anos, ficava em 23%. No mesmo período, o porcentual de uniões legais em que pelo menos um dos cônjuges é divorciado passou de 9% para 13%. "A vida não é mais uma propaganda de margarina", diz a empresária Verônica Stresser, ao comentar que sua casa difere do modelo familiar apresentado nos comerciais. Ela é solteira e vive com a irmã, que ficou viúva quando o filho tinha uma semana de vida. Há oito anos, Verônica realizou o sonho de ser mãe e adotou Giovanna. A garota estuda no Colégio Nova Escola, na zona sul de São Paulo, que realizará a Festa da Família no próximo domingo, para não coincidir com o Dia dos Pais. Já os pais de Artur, amigo de Giovanna, estão separados e mantêm bom relacionamento. A mãe dele, Adriana Marim, enviou e-mail ao pai para lembrar a data da festa. Em 2007, o colégio ofereceu uma cesta de doces para quem levasse a maior família. Artur venceu. Além dos avós, mãe e tios, contou com a presença da nova família do pai. Ao todo, 11 pessoas. A Escola Municipal de Educação Infantil Oscar Pedroso Horta, na zona sul, substituiu as comemorações do Dia dos Pais por um Mês da Família. As crianças utilizam desenhos e histórias para expressar sua visão da família. No Colégio Pentágono, a Festa da Família é feita em março ou abril para não ser associada a outras datas. A advogada Maria Eulália Secilio é solteira e adotou duas crianças: João Vitor e Priscila. Mesmo quando a escola ainda não havia criado a festa, Eulália fazia questão de aparecer na homenagem do Dia dos Pais. "Eu sentava na roda com mais 15 pais para participar das brincadeiras. Era a única mulher." Em São Paulo, de janeiro a junho, 2.412 crianças foram adotadas. No entanto, o Tribunal de Justiça não divulga o perfil. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, um dos poucos com dados desse tipo, cresce o número de solteiros que adotam. Em 2007, 16% dos que adotaram não eram casados. Em 2005, 13,6%.