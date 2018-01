Escolas privadas decidem adiar volta

Grande parte das instituições particulares de ensino de São Paulo decidiu ontem seguir a orientação da Secretaria Estadual da Saúde e adiar em uma ou duas semanas o retorno às aulas. Após relutância inicial delas em alterar seus calendários, afirmando que manteriam as datas programadas, o próprio sindicato dos estabelecimentos de ensino enviou ontem comunicado às instituições pedindo o prolongamento das férias. Até o fechamento da edição, de 53 colégios, cursinhos, universidades e faculdades ouvidos pelo Estado, apenas 12 afirmaram que pretendem manter as datas de retorno anteriormente programadas. No entanto, nem todos decidiram recomeçar no dia 17, como foi orientado pelo governo. Muitos colégios, por exemplo, retomarão as aulas no dia 10, como Santa Maria, Pueri Domus, Porto Seguro, Mackenzie e Móbile. "Estávamos preparados para receber os alunos. Já tínhamos treinado os funcionários e preparado o ambiente, com álcool em gel, máscaras e copos individuais para as crianças", explica a diretora da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria, irmã Anne Veronica Horner Hoe. Escolas que já haviam voltado na segunda-feira, como Rio Branco, Mackenzie e Santa Marcelina, cancelaram as aulas. "Avaliamos e percebemos que não tinha como mantermos as aulas tendo em vista essa recomendação do governo", afirma Esther Carvalho, diretora do Rio Branco. "Serão três semanas perdidas. Mesmo entendendo que a doença não vai sumir, temos de seguir a medida, por precaução." Alguns colégios, como Bandeirantes e Magno, para não atrasarem ainda mais o conteúdo didático, resolveram enviar aos alunos, por e-mail, exercícios e atividades de revisão. ENSINO SUPERIOR Entre universidades e faculdades particulares, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Estácio UniRadial, Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e Anhembi-Morumbi adiaram o começo do semestre para o dia 17. Elas seguiram a decisão tomada pela USP, Unicamp, Unesp e Unifesp. "Mediante o aumento de número de casos, entendi que o ideal seria evitar o contato entre alunos", disse o médico e diretor da Escola de Saúde da Anhembi-Morumbi, Sergio Timerman. Na contramão, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), Universidade Paulista (Unip), Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) e Faculdade Cásper Líbero mantêm as datas programadas. "Analisamos a situação e percebemos que protelar o início das aulas deixaria o cronograma apertado", disse Tereza Cristina Vitali, diretora-geral da Cásper. Para Juvêncio Furtado, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a decisão de suspender as aulas é limitada. "Estão apenas retardando. As crianças vão se agrupar em outros lugares. Quero crer que nesse prazo as escolas estarão é se preparando para medidas que aí sim reduzam a transmissão", afirmou. Entre as medidas está a correta higienização das mãos e separação de objetos pessoais.