Escolas do DF adiam em uma semana a volta às aulas

A Secretaria de Educação do Distrito Federal adiou em uma semana a volta às aulas nas escolas públicas por causa da gripe suína. Ao longo da próxima semana, afirmou o secretário José Luiz da Silva Valente, diretores e professores das 620 escolas que integram a rede receberão uma capacitação sobre o tema, com informações sobre a doença, formas de proteção, orientações para alunos e maneiras de identificar casos suspeitos. Com a mudança, o segundo semestre letivo terá início no dia 3 de agosto. Na quinta-feira, o Ministério da Saúde e o da Educação enviaram recomendação conjunta para que alunos com sintomas da gripe faltem às aulas até a melhora do seu estado geral. Valente afirmou que a decisão da sua pasta em nada contraria a recomendação. "A medida não tem caráter de prevenção de novos casos, mas de orientação para professores." A decisão da secretaria foi comunicada ontem ao Ministério da Saúde. Valente afirma que, com a suspensão, o calendário escolar deve sofrer um ajuste. A rede pública do DF tem 520 mil alunos de ensino infantil, fundamental, médio e antigo supletivo. Brasília registra até o momento 44 casos confirmados de gripe suína e 6 em investigação.