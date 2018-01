Escolas de Nova York são debatidas em SP

A Fundação Itaú Social e o Instituto Fernand Braudel realizam hoje, a partir das 9 horas, o seminário "A Reforma Educacional de Nova York: Possibilidades para o Brasil". O evento, sediado no Instituto Itaú Cultural, discutirá uma pesquisa de campo feita em Nova York para identificar as inovações de um projeto aplicado nas escolas da cidade que podem indicar caminhos para a educação brasileira. O evento terá a participação de Chris Cerf, do Departamento de Educação de Nova York. Mais informações no site (www.braudel.org.br).