Escola teve alunos ''exportados''

A Escola Estadual (EE) Professor Sérgio da Costa, no Tremembé, zona norte da capital, mudou bastante desde que recebeu a pior colocação do Estado no Idesp de 1ª a 4ª série, no ano passado. A escola não oferece mais esse ciclo. Todos os alunos foram transferidos para outras três escolas da região. A Sergio da Costa foi avaliada este ano só no ensino médio. E fez bonito. Tinha Idesp de 0,74 e meta de 0,52. Cravou 1,38. "As escolas do bairro não comportam a demanda, daí a necessidade de transferir alunos para bairros próximos. O transporte é pago pela Secretaria da Educação", afirmou a vice-diretora, Ivanice Ferreira. "Estamos diminuindo o número de alunos para melhorar o aprendizado." A secretaria informou que essa medida é tomada sempre que há excesso de alunos numa escola e classes ociosas em outras unidades da região. Mas o constrangimento do ano passado não foi superado. "Tivemos a pior nota por causa de 23 alunos", disse a diretora, Renata Andrea Javaroti Dorio. Renata alegou que a maioria dos alunos da turma de 4ª série avaliada tinha déficit de aprendizagem, com deficiência visual, auditiva e até mental. Ivanice contou que a escola começou a avaliar periodicamente os alunos, usando até edições anteriores do Saresp para testá-los. "Adotamos a ?Semana do Provão? ao fim de cada bimestre, com base no material distribuído pela secretaria. Até 2007 não tínhamos material tão rico." Segundo Ivanice, apesar da qualidade do material, há falhas. "Existem informações incorretas em alguns volumes. E o cálculo do material a ser enviado à escola é baseado no número de alunos do ano anterior. Já estamos no meio do primeiro bimestre e não temos material para todos." A EE Carolina Augusta da Costa Galvão, na Vila Prudente, zona leste, avaliada como a quinta pior escola de 5ª a 8ª série no Idesp 2007, com 0,94, quase dobrou a meta deste ano. Alcançou a nota 1,96, enquanto a meta estipulada era de 1,03. "Expliquei o que estava acontecendo aos pais e cobrei a participação e a responsabilidade de todos", disse a diretora, Eliane Sganzerla. "Fiz uma convocação com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê como dever dos pais o ato de matricular os filhos e acompanhar o seu desempenho." A escola foi reformada e houve investimento em material didático. "A partir do momento em que a família veio para a escola, até o comportamento dos alunos mudou. Poucos deixam de fazer as lições de casa." Na EE Professor Waldemar da Silva Rigotto, no Guarujá, a maioria dos 1.149 alunos reside na favela Prainha e suas palafitas. Com a nona pior nota do Idesp 2007 para alunos da 5ª a 8ª série (0,98), a escola recebeu com festa o 1,09 obtido este ano, que superou por pouco a meta, de 1,08. "Recuperamos a autoestima", disse a diretora, Cleonice de Oliveira Silva. Ela afirmou que a mudança seguiu um plano de ação traçado pela secretaria e outro da própria escola. Por conta própria, criou 32 classes de recuperação fora do horário das aulas, para os alunos com as piores notas no Saresp. "Os da 5ª a 8ª série têm quatro horas a mais de aulas por semana e os de 1ª a 4ª têm três." "A escola melhorou do ano passado para esse. As apostilas que eles deram são muito boas e os passeios também foram legais. Passei a gostar mais de Ciências depois que visitamos o Aquário Municipal de Santos'', disse a estudante da 7ª série Elizabeth Regina dos Santos. Com estudantes que passaram pela Fundação Casa e famílias desestruturadas, a escola também passou a controlar com mais determinação a frequência às aulas. "Quando alunos reincidem nas faltas, pais são convocados. Houve melhora, mas ainda longe do ideal." Em Cachoeira Paulista, Vale do Paraíba, a EE Jardim Trabalhista, que ficou entre as dez piores no ciclo de 5ª a 8ª séries e no ensino médio, criou até um concurso para premiar alunos com bom desempenho. Aluna do 3º ano noturno, Amanda Agostinho Carvalho foi uma das premiadas. Ganhou um MP3 e, de quebra, vaga no curso de Ciências Biológicas numa universidade privada. "Este ano vamos fazer ainda mais", disse a coordenadora de ensino Valeria Figueiredo de Souza.