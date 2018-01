Escola testa robô que ajuda nas aulas

Uma escola do interior do Estado começou a testar um robô que ajuda professores e estudantes em aulas expositivas. Chamado de B-Del (Base Didática Eletrônica), o aparato é, na verdade, um centro multimídia com DVD, caixa de som, internet sem fio, microfone e projetor. A nova ferramenta está sendo usada primeiramente na Escola Municipal Maria Celina Walter de Assis, na cidade de Serrana, região de Ribeirão Preto, pioneira no uso da tecnologia na rede. Lá, há ainda 150 carteiras e cinco lousas digitais. O criador do aparato, Miguel João Neto, supervisor do Núcleo de Tecnologia de Educação do município, já fabricou 16 robôs. Oito foram adquiridos pela prefeitura de Serrana (um já em operação), seis por escolas particulares e dois estão sendo usados para demonstrações. "O sistema é todo integrado, mas ele funciona em conjunto ou isolado, não há necessidade de ligar tudo", diz. Ele explica que o projetor pode chegar a dois metros de altura e o professor pode fazer a transmissão das imagens na parede ou até no teto. Só o rack do equipamento (com cabos para energia, imagem e som e suportes para prender a CPU do computador) custa R$ 1,4 mil. O investimento completo, com acessórios, pode chegar a R$ 6 mil por unidade. Segundo João Neto, os principais conceitos do B-Del são mobilidade, acessibilidade e disponibilidade. "Não precisa mais ter um técnico em informática para ligar tudo, quem manda é quem controla a máquina."Além das salas de aulas, o robô pode ser usado em palestras e apresentações. A prefeitura já teve apoio do Ministério da Educação para os testes com as carteiras e na semana passada o prefeito Nelson Cavalheiro Garavazzo (PT) esteve em Brasília para pedir a parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia para tocar adiante os ensaios com o robô. A carteira digital - batizada de Lap Tup-niquim - também foi criada por João Neto, mas desenvolvida pela Associação Brasileira de Informática (Abinfo), de Campinas. Cada carteira custou ao município de Serrana R$ 1,8 mil. Eram 30 unidades em novembro, agora são 150 em testes.