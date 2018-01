Mães de alunos da Escola Estadual Recanto Campo Belo, em Parelheiros, zona sul de São Paulo, dizem que a escola, que pegou fogo em dezembro, está sendo reconstruída com salas de lata. Em reunião com assessores da Secretaria de Educação, ontem, as mães foram informadas de que a escola não pode ser construída de alvenaria por objeção do Ministério Público, pois está em área de mananciais.