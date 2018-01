Escola da Família atende 3.ª idade

Um levantamento da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo indica que cerca de 112 mil idosos participam de ações culturais, esportivas e educativas desenvolvidas pelo Programa Escola da Família. Eles acompanham aulas de informática, alfabetização, artesanato e pintura e participam de jogos de xadrez, tênis de mesa e voleibol. O programa abre as escolas estaduais à comunidade nos finais de semana. Elas são usadas como centros de convivência para quem vive e trabalha no entorno.