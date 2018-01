Equipe revela detalhes de transplante de face

Os médicos responsáveis pelo primeiro transplante facial parcial, feito em 27 de novembro de 2005, celebram o feito em artigo publicado no New England Journal of Medicine. A paciente, Isabelle Dinoire, tem um novo rosto que se parece com o que foi gravemente ferido (na foto superior, quatro anos antes de ser desfigurada por seu cão; abaixo, 18 meses após a cirurgia e sem maquiagem). Na recuperação, Dinoire teve um quadro de falência renal e dois episódios de rejeição da nova pele da face pelo sistema imunológico. Leia mais